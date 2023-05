Geen Tadic, Pavlidis of Brobbey: amateur Van der Linden topscorer bekertoernooi

Met vier doelpunten is Floris van der Linden uit Ouderkerk aan de Amstel topscorer van het KNVB bekertoernooi geworden. De spits speelt voor Spakenburg in de tweede divisie. "Heel gaaf! Ik heb veel berichtjes gehad en het is superleuk om te zien wie het allemaal bereikt heeft, aldus Van der Linden.

Met zijn vier goals blijft hij dus de spitsen van Ajax, AZ, PSV en Feyenoord voor. "Als je mij dat van te voren had gevraagd had ik gezegd dat het wel heel ambitieus was geweest", blikt Van der Linden terug.

Een beker of beloning krijgt hij overigens niet voor de topscorerstitel. De KNVB laat weten dat ze dat nooit doen. Aan ESPN liet hij gisteren weten dat wel jammer te vinden, want nu heeft hij niets om ooit aan zijn kleinkinderen te laten zien. "Gelukkig zijn er beelden van. Dan maar de beelden laten zien", aldus Van der Linden.

De prestatie van de Noord-Hollander is overigens niet uniek. Het is al een aantal keer eerder gebeurd dat een amateurvoetballer de topscorer van het bekertoernooi is geworden.

Via Velsen-Zuid en Haarlem naar Spakenburg

Van der Linden begon met voetballen bij VV Spirit in zijn geboortedorp. In 2016 stapte hij het betaalde voetbal in en speelde hij twee seizoenen voor Telstar. Dat werd niet echt een succes en in 2018 ging hij voor Koninklijke HFC spelen in de tweede divisie. Vanaf 2020 speelt hij voor Spakenburg en daar ligt hij nog vast tot de zomer van 2024.