Na lange en harde strijd buurtbewoners wordt Grootebroekse straat aangepakt

Blijdschap en opluchting bij buurtbewoners van de Overstort in Grootebroek. Na een lange strijd om hun straat veiliger te maken heeft de gemeente Stede Broec bekend gemaakt dat er aanpassingen komen. "Het kostte bloed, zweet en tranen, maar ik ben blij dat er nu eindelijk iets aan gedaan wordt", vertelt Ingrid Peerdeman.

Ingrid Peerdeman

De bewoonster van de Overstort maakt zich al jaren sterk voor een veiligere weg, waarbij auto's niet harder kunnen rijden dan de maximum toegestane snelheid van 30 kilometer per uur. Veel bewoners klagen over de harde snelheid die nu gereden wordt, wat zorgt voor veel onveilige situaties.

In de afgelopen jaren heeft Peerdeman meerdere gesprekken gehad met wethouders in de gemeente, handtekeningen verzameld en andere acties opgezet om de straat aan te laten passen. Nu is daar gehoor aan gegeven, want de Overstort is opgenomen in het nieuwe verkeersplan van de gemeente.

"Ik ben echt zeer trots dat het gelukt is om de weg aan te laten passen", zegt Peerdeman. "We hebben er hard voor moeten strijden, en het geeft de burger moed dat de gemeente het nu eindelijk opgenomen heeft. Toen we het nieuws hoorden hebben we er een klein gebakje op gegeten."

In 2024 aanpassingen

Over welke aanpassingen er gedaan worden aan de Overstort en wanneer de werkzaamheden starten is nog geen duidelijkheid. Wel weet Peerdeman dat dit jaar en volgend jaar genoemd worden in het nieuwe verkeersplan van de gemeente Stede Broec. "Dus dat betekent dat het uiterlijk in 2024 uitgevoerd gaat worden."

Ingrid Peerdeman

Om de wensen en eisen van buurtbewoners inzichtelijker te krijgen wordt door de gemeente een enquête opgesteld. Nadat deze is ingevuld wordt er een bewonersbijeenkomst gehouden, en aan de hand daarvan wordt het definitieve plan voor de aanpassingen gemaakt.

"Zo heb je naar mijn idee gelukkig wel inspraak in de maatregelen die genomen moeten worden", legt Peerdeman uit. "In ieder geval wil ik blijven hameren op drie knelpunten op de Overstort. Die moeten sowieso opgelost worden, zodat bestuurders niet harder dan 30 kilometer per uur gaan rijden en de straat een stuk veiliger kan worden. Ik ben zeer benieuwd wat er uit het plan gaat komen."