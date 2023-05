Podiumplaats voor Calvin de Groot uit Hoorn bij debuut op Zandvoort

De 19-jarige Calvin de Groot uit Hoorn maakte afgelopen weekend zijn debuut op het circuit in Zandvoort. Zijn eerste race in de Ford Fiesta Sprint Cup was meteen succesvol, want ondanks een korte voorbereidingstijd behaalde hij de tweede plek op het podium.

Twee jaar geleden reed De Groot nog in een Citroën C1 in de Nederlandse Sprint Cup, nadat hij eerder in een kart had gezeten. "De C1 Cup is al een hoge klasse in de autosport, maar de Ford Fiesta Cup is momenteel hét cup racen van Nederland", vertelt De Groot. Met honderd PK meer dan de Citroën waar hij voorheen in reed, zette de debutant een mooie prestatie neer. In zijn eerste race behaalde hij de tweede positie en in de tweede race kwam hij op de vierde plek terecht. Daarnaast won hij ook de tweede en derde plek in het Junior-klassement.

Bekijk hier het interview met Calvin bij WEEFF radio, artikel gaat verder onder de video.

Hoge kosten Het plan is om het hele seizoen in de Ford Fiesta Cup te rijden, maar daarvoor zijn wel sponsoren en samenwerkingen nodig om de wedstrijden te bekostigen, legt De Groot uit. "Aan de autosport zitten flinke kosten verbonden." Tijdens de race moet de jonge coureur uit Hoorn soms ook rekening houden met het budget. "Het is iets waar ik helaas aan moet denken. Tijdens een race gaan andere auto's er vol voor, dan doe ik iets voorzichtiger omdat schade aan de auto veel geld kost." Hierdoor verloor hij tijdens zijn race wel een aantal plekken, maar gelukkig maakte hij dit binnen vijf rondes alweer goed en reed naar het podium.

Tekst gaat na de afbeelding verder.

Foto: Calvin de Groot in zijn Ford Fiesta op circuit Zandvoort - WEEFF