Bollenboer Betsie moest bezoek van Obama strikt geheim houden: "Zelfs mijn man wist het niet"

Betsie Konijn van de Nicholaashoeve uit Middenbeemster gaf oud-president Barack Obama gisteren een rondleiding over haar tulpenveld. Ze wist dat er een 'very famous person' haar tulpenveld zou bezoeken, maar Obama? "Ik dacht misschien is het Bruce Springsteen."

Vorige week werd Betsie Konijn gebeld met de vraag of 'a very famous person' een rondleiding kon krijgen op haar tulpenveld in Middenbeemster. "Ik dacht ik zal hem wel niet kennen, want ik lees die blaadjes niet."

Rust, ruimte en vogeltjes



Dat Konijn een paar dagen later met Barack Obama in haar tulpenveld zou staan, had ze echt niet verwacht. "Holy moly dit is serieus, dacht ik."

Konijn mocht het aan niemand vertellen, en daar heeft ze zich aan gehouden ook. Zelfs aan de ontbijttafel hield ze haar lippen stijf op elkaar over het verwachte bezoek van die middag. Haar man en kinderen wisten van niks. "Bij de overheid lekt van alles uit, maar bij mij niet."

Die maandag werd een prachtige dag. Het tulpenveld is een heel eind lopen vanaf de weg, vertelt Konijn, maar dat deerde Obama niet. Hij vond het heerlijk in het Beemsterland, zegt ze. Wandelen door het weiland, langs de slootjes, de tulpen in. "Hij genoot echt van de rust, de ruimte en de vogeltjes."

Virustulpen

Ook vertelde Konijn nog aan Obama over de virustulpen. "Ik zei tegen de president 'dit zijn de virustulpen, die zijn ziek en die moeten eruit'.". Het werd zo'n leuk gesprek, dat Konijn helemaal is vergeten om een foto te maken.

Zenuwachtig is ze er niet van geworden. "Hij is een mens, ik ben een mens." Vandaag kwam er weer een nieuwe groep mensen naar de tulpen kijken, zegt Konijn, en die hebben we precies hetzelfde verhaal over de tulpen verteld.