Buren Maureen en Rob 'eindelijk thuis' in herbouwde woning na verwoestende brand Hoorn

In juni 2021 sloeg het noodlot toe aan het Hoefblad in Hoorn. Een autobrand, die vermoedelijk werd aangestoken, sloeg over naar een huizenblok. Vier woningen raakten verwoest, waaronder die van buren Maureen en Rob. Nu bijna twee jaar later, na flink wat tegenslagen, wonen ze eindelijk weer in hun opnieuw opgebouwde huis.

Maureen hoopte eigenlijk vorig jaar zomer in haar woning zitten. Maar door de vondst van asbest in de betonvloer, werd de nieuwbouw stilgelegd. Kerst 2022 werd de nieuwe streefdatum. Maar ook dan hopen de werkzaamheden op, er moet nog geschilderd worden, en de vloer nog gelegd. De aaneenschakeling van 'hobbels' zorgt ervoor dat ze begin februari de woning in kan.

De ravage van de brand na die bewuste nacht in juni kan Maureen heel goed herinneren. De brand heeft altijd nog een enorme impact op haar maar ook op Rob, ook al proberen ze positief naar de toekomst te kijken. "De brandstichter heeft mijn veilige huis weggenomen", vertelt Maureen aangeslagen. Inmiddels heeft zij, net als de andere buren, camera's geïnstalleerd en een videodeurbel. "Als de brand er niet was geweest, had ik dit waarschijnlijk niet gehad."

Marcel kon in december weer terug naar zijn eigen huis. "Het was meer kamperen, dan wonen." De wc's waren nog niet klaar en omdat zijn huis volledig was afgebrand, moest hij ook opnieuw beginnen met het aanschaffen van zijn inboedel. Toch ziet Marcel ook positieve kanten aan het verhaal: "Ik kan nu wel met een hele nieuwe stijl in mijn huis beginnen", lacht hij.

Als ze terugdenkt aan haar tijdelijk vervangende woning, zegt ze: "Maar dat was een huis, dit is mijn thuis."

Op de vraag of Maureen zich weer helemaal thuis voelt, zegt ze: "Absoluut, helemaal." Toch is er veel veranderd. Er is een muur minder in de woonkamer, waardoor de keuken groter is. Er is vloerverwarming en de spiltrap is vervangen door een vaste trap.

Bij Marcel is de inboedel sinds december alweer flink gegroeid. "Mijn kinderen zeggen dat ik nu alweer net zoveel troep heb als voorheen", lacht hij. Toch zijn er ook spullen verloren gegaan die onvervangbaar zijn. "Het poëziealbum van mijn moeder en het rapport van mijn vader vanuit de Tweede Wereldoorlog." Voor Maureen gaat het om het dagboek van haar moeder en de filmpjes van haar kinderen toen ze nog baby waren.

Periode afsluiten

Ook kunnen we de afgelopen tijd niet meer terughalen, stelt Marcel. "Het is alsof je in een trein zit en je niet kan uitstappen om even te rusten." Inmiddels kan hij die periode redelijk afsluiten. "Ik ben weer aan het opbouwen, maar de dader is nooit gepakt en dat blijft lastig." Maureen knikt instemmend. "Ik zou graag willen vragen: waarom in godsnaam!? En daarna de brandstichter met een koekenpan voor zijn harses slaan."

Wie de dader is, is een vraag die open blijft staan. De politie heeft het onderzoek afgerond en alleen door een concrete tip of melding kan het onderzoek worden heropend.

Tekst gaat verder na de foto.