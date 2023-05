18-jarige opgepakt voor straatroof Rolex in Purmerend

De politie heeft afgelopen zaterdag in Amsterdam een 18-jarige man aangehouden op verdenking van een straatroof in Purmerend begin juli vorig jaar. Een 69-jarige man uit Purmerend werd toen op straat beroofd van zijn Rolex.

De man stapte op 2 juli rond 18.30 uur in zijn auto op het Saarland in Purmerend toen hij twee onbekende mannen op hem af zag rennen. Eén van de twee deed de passagiersdeur open en de andere trok de man hardhandig uit zijn auto.

Hij werd met vermoedelijk pepperspray in zijn gezicht gespoten en door één man vastgehouden. De andere man wist zijn Rolex horloge te stelen. Vervolgens renden zij ervandoor in de richting van een zwarte auto die even verderop in de straat stond.

De 18-jarige man wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Naar de tweede berover wordt nog gezocht.