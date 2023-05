Plant schiet dwars door muur de huiskamer in: "Met de kerst gaan er ballen in"

Frans en Monique uit Purmerend zijn dolblij met hun nieuwe plant. Sinds kort groeit er namelijk een plant dwars door de muur hun huiskamer in. "Het is heel apart", zegt Monique. Ook Frans is blij dat hij nu eindelijk een plant heeft die hij geen water hoeft te geven en verder geen omkijken naar heeft. Zo een plant heeft natuurlijk wel een beetje aandacht nodig en daarom maakten we de onderstaande video.