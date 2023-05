Houdt er een vos huis in de Haarlemse Kleverparkbuurt? "Sluit je hok goed af!"

In de buurt van de Verspronckweg in Haarlem zijn vannacht twee konijnen uit een nachthok verdwenen en dood teruggevonden. Het gaat om de konijnen van buurtbewoner Annemarieke Heeren-van Well. Ze vermoedt dat een vos verantwoordelijk is voor de dood van haar konijnen.

"De buren hebben vannacht wel wat gestamp en gepiep gehoord", vertelt Annemarieke. "Wij vonden vanochtend een konijn dood bij het hok in de tuin. Later vonden we het tweede konijn aan de Verspronckweg, een paar deuren verderop. Ook dat konijn was helaas dood en had een wond aan een poot. Daaruit maak ik wel op dat het om een vos gaat."

Nachtverblijf op slot

Uit de reacties op het bericht valt op te maken dat meerdere buurtbewoners denken dat er een of meerdere vossen rondlopen in de Kleverparkbuurt in Haarlem-Noord. "Op de een of andere manier moet hij in het nachthok terecht zijn gekomen. Het hok was open, in de afgelopen jaren is er ook nooit iets gebeurd. Je verwacht eigenlijk geen vos in een woonwijk", zegt Heeren-van Well.

"Ik weet wel dat mensen die meer richting de spoorwegovergang wonen, alert zijn op vossen. Daar is nou eenmaal veel vrije natuur. Ik wil mensen vooral maar oproepen om nachthokken goed af te sluiten. Ik kan die vos ook eigenlijk niets kwalijk nemen. Het is het natuurlijke gedrag van zo'n dier."

Annemarieke wil in de toekomst wel weer konijnen houden. Maar dan dus in een goed afgesloten nachtverblijf.