A9-afrit Stadshart Amstelveen dicht door probleem bij werkzaamheden

De A9-afrit 5 Amstelveen Stadshart is in verband met een spoedreparatie tot tenminste 15.00 uur vanmiddag gesloten. Het gaat om de afrit die je tegenkomt als je vanaf knooppunt Badhoevedorp komt. Rijkswaterstaat laat weten dat een van de ankerkabels is gebroken waarmee de nieuwe damwanden op hun plaats worden gehouden.