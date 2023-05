Man (35) opgepakt voor twee explosies in de Zeilstraat

Volgens de politie kwam hij in beeld 'bij het intensieve rechercheonderzoek naar de toedracht van de explosies in beide zaken'. "Dankzij de inzet en expertise van de politie-experts, waaronder Forensische Opsporing, kon de verdachte worden opgespoord en aangehouden. De politie neemt deze incidenten, waarbij een mogelijk verband bestaat tussen beide explosies, zeer serieus."

Twee explosies in twee dagen tijd

De eerste explosie vond zondag 22 januari 2023 rond 19.00 uur plaats. Er werd toen een explosief in de deuropening van een café gegooid.

In de nacht van maandag 23 op dinsdag 24 januari, rond 0:40 uur, ging voor de tweede nacht op rij een explosief bij een verhuurbedrijf op de Zeilstraat af. Het pand, een centrale toegangsdeur van enkele woningen en een geparkeerde auto raakten daarbij beschadigd.

Onverminderd

De politie laat weten dat het onderzoek onverminderd doorgaat en dat er alles wordt gedaan om meer verdachten aan te houden.

Het aantal explosies is sinds de explosies in de Zeilstraat niet afgenomen. Alleen al deze week was het twee keer raak. Vannacht werd een deel van een gevel van een flat aan het Bullepad opgeblazen en de nacht daarvoor werd er een explosief gegooid op het balkon van een woning aan de Insulindeweg in Oost.