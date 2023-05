Na drie jaar weer herdenkingsdienst overleden patiënten Dijklander: "Veel belangstelling voor"

Het Dijklander Ziekenhuis organiseert volgende week zaterdag voor het eerst in drie jaar weer een bijeenkomst voor naasten en familie van overleden patiënten. De laatste jaren was het door corona niet mogelijk om dit apart te organiseren.

Yvette Moeskops

"We merkten voor Covid dat er veel belangstelling was voor de bijeenkomsten", vertelt geestelijk verzorger en initiatiefnemer Gert Toes. "Het laatste jaar dat de herdenkingsbijeenkomst gehouden werd was zo druk bezocht, dat we voor dit jaar drie in Hoorn hebben georganiseerd, en twee bij het ziekenhuis in Purmerend."

Volgens de initiatiefnemer voelen de nabestaanden van overleden patiënten een grote verbondenheid met het ziekenhuis. "Sommigen komen alleen, en anderen komen juist weer met hun familie naar de bijeenkomst omdat ze dat fijner vinden. Het ziekenhuis kan voor nabestaanden als een beladen plek aanvoelen, zeker als ze voor het eerst in het Dijklander komen."

Kleurrijke boeketten

Tijdens de bijeenkomsten krijgen verschillende sprekers, zoals een dokter en verpleegkundige, de gelegenheid om te praten over hoe zij omgaan met de dood. Daarnaast wordt er ook muziek gespeeld. "Dit gebeurt allemaal door mensen die in het Dijklander Ziekenhuis werken", licht Toes toe.

Centraal bij de herdenkingsbijeenkomsten staan de bloemen, die door naasten en familie van overleden patiënten mee kunnen worden genomen. Nadat de naam van de overledene is genoemd kunnen deze bloemen in een vaas worden gezet, waarna deze in een speciale ruimte komt te staan. "Daarin kun je goed de diversiteit van mensen zien", zegt Toes. "Want velen hebben een andere favoriete bloem, en dat zorgt voor ongelooflijk diverse en kleurrijke boeketten."

Gedenktuin

Omdat het Dijklander geen fysieke bijeenkomsten kon organiseren werden in het najaar van 2020 bij de ziekenhuizen in Hoorn en Purmerend al speciale gedenktuinen aangelegd. De plantenbollen voor de tuinen werden geleverd aan nabestaanden, die deze zelf konden planten.

Dijklander Ziekenhuis

De nabestaanden vonden het toen ook prettig om hun verhaal te delen met de medewerkers van het ziekenhuis, die hen opvingen en een luisterend oor boden. "Binnen de maatregelen is het ons gelukt om een 'coronaproof' mogelijkheid te creëren voor nabestaanden om samen stil te staan bij het verlies", vertelde geestelijk verzorger Annemieke Kuin vorig jaar.

Uitnodigingen verstuurd

De herdenkingsbijeenkomst in het Dijklander Ziekenhuis vindt plaats op zaterdag 13 mei, en is te bezoeken voor iedereen die een naaste of andere persoon verloren is in de periode tussen 1 maart 2022 en 28 februari 2023. Dit geldt ook voor mensen die iemand verloren hebben die het afgelopen jaar dialyse in het ziekenhuis heeft gehad, of voor mensen die een oud-werknemer van het Dijklander Ziekenhuis willen herdenken.