Nieuw gedenkbord voor geëxecuteerde verzetshelden in Bussum: "Hun verhalen mogen we nooit vergeten"

De P.M.R. Versteeghstraat, het Elise Dammershof en de T.B. Huurmanlaan. Zomaar drie straatnamen van een Bussumse wijk die vlak na de Tweede Wereldoorlog is gebouwd. Wat veel bewoners echter niet weten, is dat de straten vernoemd zijn naar Bussumse verzetshelden, die allemaal op een gruwelijke manier aan hun einde zijn gekomen. Tijd om hun verhalen onder de aandacht te brengen, vond Margreet de Broekert.

Uit angst dat de personen achter deze straatnamen in de vergetelheid zouden raken, werd er in 2020 in de wijk een plaquette opgehangen met korte informatie over deze verzetslieden. Maar die kreeg volgens De Broekert veel te weinig aandacht. "Er moest een groter eerbetoon komen voor de Bussumse helden. En toen kwam ik op het idee van het gedenkbord".

Toen de wijk in 1948 gebouwd werd, was het al vrij snel duidelijk wat de straatnamen zouden worden: het moest een eerbetoon zijn aan elf Bussumers die hun leven gaven voor de vrijheid. Onder de straatnaamborden stond toentertijd nog uitgelegd waarom de weg naar diegene vernoemd was. Maar dat is er jaren later, bij vernieuwing van de borden, afgehaald.

De zoektocht naar de verhalen ging niet zonder slag of stoot. "In verschillende boekjes over de Bussumse geschiedenis stonden veel fouten. Zo stond er over Hugo Ruys dat hij op 8 maart geëxecuteerd was op de Waalsdorpervlakte, terwijl hij eigenlijk op 7 maart - te midden van tientallen mensen - op de Dreef in Haarlem is vermoord."

Ook klopte de reden van zijn executie niet.

De archieven ingedoken

De Broekert is diep in de archieven gedoken om de verhalen op ieder feit te controleren. Ze is naar eigen zeggen 'als een terriër' wanneer ze zich ergens aan vastbijt. "De vele fouten zorgde ervoor dat ik er een stuk langer mee bezig ben geweest dan ik had verwacht. Maar het was het allemaal meer dan waard."