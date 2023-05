Lichaam vermiste man (78) uit Wassenaar gevonden in Egmond aan Zee

Het lichaam van een vermiste 78-jarige man uit Wassenaar is gevonden in Egmond aan Zee. Hij was sinds zondag vermist. De politie sluit een misdrijf uit, meldt Omroep West .

De man verliet zondag rond 16.30 uur zijn huis. De politie vermoedde dat hij naar het strand was gegaan. Op social media meldde zijn familie dat 'hun opa' vanuit het centrum op de fiets was vertrokken - zonder zijn bril - en dat hij niet meer was thuisgekomen.

Maandagavond werd er nog met man en macht gezocht in de duinen bij Wassenaar, waar ook het Veteranen Search Team meehielp. Hoe de man uiteindelijk in Egmond aan Zee belandde, is niet bekend.