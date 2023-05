Klopjacht op verstrikt geraakte zeehond bij Texel: dier 'vlucht' voor helpers

Op Texel is maandag een zeehond verstrikt geraakt in een net. Toen de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij hem probeerde te helpen, ging hij er vandoor.

De Texelse Courant meldt dat de redders het dier na verloop van tijd weer in de smiezen hadden, maar de zeehond zwom er toen vlug vandoor. Wie het dier de komende tijd spot met een net om zijn lichaam, kan de KNRM bellen.

Samen met de medewerkers van Ecomare probeerden de reddingswerkers het dier te bevrijden, maar toen ze aankwamen was de zeehond er al vandoor.

Gistermiddag kreeg de KNRM een melding dat de zeehond verstrikt was geraakt in een net. Het dier lag op de Razende Bol, een zandplaat ten zuiden van Texel.

