Dirk Groot verruilde zijn baan voor de strijd tegen zwerfafval en met succes

Uit zijn laatste onderzoek blijkt dat plastic zwerfafval is gedaald van 60 naar 45 procent. Toch is de strijd nog niet gestreden. Dirk richt zijn pijlen nu op drankkartons, knijpverpakkingen en plastic flesjes waar nog geen statiegeld op zit.

Daarnaast stapte de bevlogen Purmerender naar een fabrikant van keelpastilles, omdat hij op straat veel plastic wikkels vond. "Ze noemen het snoeppapier, maar het zit in plastic. Inmiddels zijn ze overgestapt op papieren verpakkingen. Als die in de natuur of het water belanden, vergaan ze tenminste", zegt Groot.

Sinds dat is ingevoerd, vindt Groot een stuk minder flesjes op straat. Trots is hij ook op zijn initiatief om waterballonen en plastic confetti uit de schappen te krijgen. Dit lukte hem samen met andere zwerfvuilrapers.

Pak an Groen

Om de klimaatverandering te lijf te gaan komen steeds meer Noord-Hollanders in actie. Inwoners veranderen hun leefwijze, kopen verantwoord en isoleren hun huis. Ondernemers zien kansen en slaan nieuwe wegen in met duurzame producten en diensten. In het programma Pak An Groen kun je het iedere dinsdag zien op TV.

Reageren? Stuur een mail naar [email protected]