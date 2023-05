West-Friese jeugd lui? 36 fietsers bewijzen met Tour de Fris het tegendeel

11 jaar geleden werd het initiatief gestart. Voorzitter Marcel Lehnhardt was er toen ook al bij. "Er was veel negatieve berichtgeving rondom West-Friese jongeren. Het ging veel over comazuipen, gamen en dat ze niets wilden en deden. Dat ze lui waren. Toen wilden we laten zien dat dat niet het geval is. Dus bedachten we een prestatietocht. En zo gaat het al jaren."

En zo startten in totaal 36 jongeren en 23 vrijwilligers afgelopen zondag aan een nieuwe editie van Tour de Fris. Vanochtend vertrokken ze uit het Duitse Medelby - net over de Deense grens. Een nieuwe dag voor de fietsende strijders, gekenmerkt door heuveltjes en (tegen)wind.

Weinig bergen

"De etappes zijn wat langer dan andere jaren, omdat we weinig bergen tegenkomen", weet Lehnhardt. "Weinig klimkilometers dus. We houden het tempo van de langzaamste aan. Het is samen uit, samen thuis. Het is geen wedstrijd, maar een prestatietocht."

De jongste deelnemer aan Tour de Fris is 13 jaar. Anouk is met haar 17 jaar inmiddels een 'veteraan' in het peloton. "Het is de derde keer dat ik meedoe. Ik ben eerder ook in Frankrijk en Duitsland geweest. Waarom ik meedoe? We hebben een grote en leuke groep. Mijn broertje, neefjes en twee vriendinnen doen ook mee. Soms is het fietsen wel pittig zwaar, door de heuvels en de tegenwind. Maar als we 's middags op de camping aankomen, is het al snel weer gezellig."