Roep om andere ballen op Gooise tennis- en padelbanen: "Bal is zeer milieuvervuilend"

Dat het druk is op de tennis- en padelbanen in Gooise Meren is mooi, maar het gaat niet helemaal goed met de ballen. Dat vindt althans de lokale D66-fractie. En dan gaat het deze keer niet om geluidsoverlast, maar om milieuvervuiling. De ballen zouden namelijk schadelijk zijn voor de natuur en dat terwijl er volgens de partij een goed alternatief is.