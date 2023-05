Provincie vervangt oude paddentunnels: Herenweg (N511) afgesloten in avond en nacht

De paddentunnels aan de Herenweg in Bergen zijn aan vervanging toe. Voor de flinke klus van Provincie Noord-Holland wordt het verkeer daar in de avond en nacht van 8 t/m 27 mei omgeleid. Het fietspad blijft open.

De paddentrek is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Padden, maar ook kikkers en salamanders ontwaken uit hun winterslaap en trekken richting het water om zich voort te planten. Dat gebeurt in de periode februari tot april.

Tijdens die tocht ligt er veel gevaar op de loer. Op drukke wegen, zoals de Herenweg, worden de dieren vaak platgereden door auto's en fietsers. Onder de weg liggen drie tunneltjes, speciaal gemaakt voor amfibieën. Die zijn oud en nodig aan vervanging toe.

Asfalt verwijderen

Om ze te vervangen, moet het asfalt worden opengebroken. "Op het verwijderde asfalt komen tijdelijk betonplaten te liggen, zodat de tunnels nog een paar maanden de tijd hebben om uit te harden", verklaart de provincie. Daarna wordt de weg waarschijnlijk nog een avond en nacht afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Daar is nog geen datum voor gepland.

Tussen 21.00 uur 's avonds en 6.00 uur 's ochtends is de Herenweg vanaf 7 mei afgesloten. Voor het verkeer is er een omleidingsroute gemaakt via de Eeuwigelaan, de Komlaan, De Dreef, de Bergerweg (N510), de Martin Luther Kingweg (N9), de Hoeverweg (N512) en de Heilooër Zeeweg.

Met Martin Jansen van de werkgroep 'Red de Pad' Bergen liepen we in 2021 tijdens de avondklok mee tijdens de paddentrek. Bekijk hier de video: