Zakkenroller steelt telefoon van agent in burger en loopt tegen de lamp

De politie heeft afgelopen zondag een zakkenroller aangehouden die onder meer zes telefoons had gestolen. Hij werd betrapt nadat hij ook een telefoon van een agent in burger stal.

Een team van agenten in burger dat gespecialiseerd is in het vinden van zakkenrollers, het zogeheten doelgroepenteam, zag dat de man zich verdacht gedroeg. "Hij liep winkel in, winkel uit, bezocht de ene fastfoodketen na de andere, zonder wat te kopen. Hij was wel heel nieuwsgierig naar tassen en kontzakken van het winkelend publiek."

Cosmeticazaak

De politie zag hem daarom als een 'dubieus persoon', die ze in de gaten moesten houden. In een cosmeticazaak nam hij wel meerdere producten mee, maar zonder te betalen. Daarna volgden de agenten hem in een kledingwinkel.

"Daar kwam hij wel heel dicht op onze collega (in burger gekleed) te staan", schrijft de politie. "Niet om te ruiken welk lekker luchtje zij op had, maar voor haar telefoon. Nadat hij de telefoon zich eigen had gemaakt, stonden andere collega's, in burger gekleed, de louche man buiten op te wachten en trakteerden hem op een enkele reis naar het cellencomplex."