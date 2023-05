Vluchtelingen mogelijk vanaf oktober opgevangen in Van der Valk Volendam

Het Van der Valk Hotel Volendam in Katwoude wordt waarschijnlijk een tijdelijke opvanglocatie voor vluchtelingen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en het hotel zijn in gesprek over de huisvesting van vluchtelingen. Dat staat in een brief aan bewoners en ondernemers die in de directe omgeving van het hotel wonen.

In de brief staat verder dat de druk van de opvang van vluchtelingen nog steeds ongekend hoog is. "Het sluiten van tijdelijke opvanglocaties, een verhoogde instroom van vluchtelingen en vertraagde uitstroom van statushouders stelt het COA voor grote uitdagingen", schrijft burgemeester Marian van der Weele van de gemeente Waterland in de brief.

De crisisnoodopvangtent op bedrijventerrein Baanstee-Noord in Purmerend gaat per 1 juli sluiten. Sinds oktober worden daar vluchtelingen opgevangen en dat ging niet zonder slag en stoot. Vorige maand gingen een aantal vluchtelingen in hongerstaking.

Nog geen overeenkomst

Burgemeester Van der Weele benadrukt aan haar bewoners en ondernemers dat er nog geen overeenkomst is tussen het COA en het hotel. "Het is daarom ook nog niet duidelijk om hoeveel vluchtelingen het gaat om welke termijn gedacht wordt. Mocht er een overeenkomst tot stand komen, dan volgt mogelijke opvang vanaf oktober."