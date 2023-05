Twee auto's en een afvalcontainer in brand in Hoorn

In Hoorn is vannacht brand ontstaan in twee auto's en een afvalcontainer. Niemand raakte gewond. De politie gaat ervan uit dat de branden zijn aangestoken en start een onderzoek.

Autobrand in Hoorn - Lorenzo Derksen

Afgelopen nacht zijn er in Hoorn drie branden geweest, op verschillende plekken. Eerst brandde er om 23.30 uur op Kruiwerk een auto uit, waarbij ook schade ontstond aan de naastgelegen auto. Uit voorzorg evacueerde de brandweer de bewoners uit het naastgelegen huis, maar ze konden al snel weer terug naar huis. Om 3.45 uur sloeg de vlam in een afvalcontainer op de Vijzelmolen. Een uur later vatte nog een auto vlam, maar een buurtbewoner had die brand snel onder controle. De politie gaat ervan dat de branden zijn aangestoken en start een onderzoek. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de drie banden.