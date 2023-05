Dappere klant Lidl in Hoorn rent overvaller achterna, zonder succes

Op de Lidl in Hoorn is vanavond een overval gepleegd. Een klant van de winkelketen bedacht zich geen moment en is achter de verdachte aangerend. Maar die is nog altijd - op de fiets - spoorloos. De politie bevestigt dat nog niemand is aangehouden.

Vanavond is rond 19 uur in de Lidl aan De Huesmolen in Hoorn een overval gepleegd. De man zou er met een mes rond hebben rondgelopen en heeft volgens getuigen een kassalade meegenomen.

Een klant van de winkel rende de man achterna, maar de verdachte wist te ontkomen. De politie vraagt nog altijd naar de man om te kijken, maar niet in te grijpen als u hem ziet, maar de politie te bellen.

De getinte man is tussen de 20 en 25 jaar oud en ongeveer 165 meter lang, heeft zwart haar en is gekleed in een zwart trainingspak. Hij is gevlucht met een fiets.