Verkeersboetes volgend jaar nog eens tien procent omhoog: "Van mij mag het!"

Verkeerskundig adviseur Sander Korver heeft zijn bedenkingen over het plan van de staat. "Als het puur is om geld binnen te harken, dan is dat uiteraard de verkeerde motivatie", aldus Korver. "Handhaving, en de daaruit volgende boetes, mag volgens mij nooit ingezet worden om snel geld te verdienen. Ik snap dat het zo wel zo kan voelen voor de weggebruiker."

Eén verkeerspunt dat de overheid wél gunstig gezind is en structureel geld oplevert, is de flitspaal op de N201 richting Hilversum. Waar op deze provinciale weg overal een maximum snelheid geldt van tachtig kilometer per uur, is er één deel waar je slechts zestig mag. Het verraderlijke zit 'm erin dat juist op dat gedeelte de weg van één- naar tweebaans gaat en je al snel in de verleiding komt éven die trage voorganger te passeren. "Het is een instinker", beaamt een dame uit de buurt die haar auto wast bij de lokale pomp. "Als je niet goed oplet, ga je de mist in", weet ook een chauffeur van kleine bus. "Het is me één keer overkomen."