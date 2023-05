Raadselachtige borden met tekst 'smartfietsen niet toegestaan' blijken foutje

'Smartfietsen niet toegestaan.' Vijftien borden met deze tekst hangen sinds vorige week op de Spaklerweg in Oost. Nu blijkt dat het niet om een nieuw soort fiets gaat, maar een fout in de tekst.

Volgens een woordvoerder van de gemeente had een onderaannemer de tekst verkeerd overgeschreven. Er had 'snorfietsen' moeten staan, maar hij schreef 'smartfietsen'. Hij dacht dat het om een nieuw soort fiets ging. De borden waren net voor Koningsdag geplaatst. Omdat ambtenaren daarna vrij waren, werd de fout door de vragen van AT5 vandaag pas ontdekt.

"Dat is zeker een grote fout. Dit is ver van snor. Ver van snor"

"Dat is zeker een grote fout", vond een vrachtwagenchauffeur. "Dit is ver van snor. Ver van snor." Toch had hij er ook begrip voor. "Het is Amsterdam, hè. Iedereen is druk bezig. Ik ben ook druk bezig. Je maakt wel eens een fout. Dat is menselijk."

De borden worden morgenochtend vervangen door borden met de tekst 'snorfietsen niet toegestaan'. De kosten zijn voor de onderaannemer.