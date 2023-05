Opening Hemmerven valt door lekkage in het water, zwembad 'tot nader order' gesloten

Een flinke domper voor iedereen die dit weekend naar het zwembad Hemmerven wilde gaan voor de seizoensopening. Het zwembad heeft te maken met lekkage, waardoor de opening van het buitenbad in Hem uitgesteld moet worden. Het is niet bekend hoe lang het duurt voordat het probleem is opgelost.

Net als vele andere buitenbaden in West-Friesland zou ook het Hemmerven dit weekend haar deuren openen voor een nieuw zwemseizoen. En met het mooie weer van zondag in aantocht en de meivakantie, waardoor schoolgaande kinderen vrij zijn, werd gehoopt op veel bezoekers. Mentaal voorbereiden Afgelopen vrijdag maakten zij echter bekend dat de poorten dicht blijven, en dat het buitenbad 'tot nader order' gesloten is. "We houden jullie op de hoogte", wordt er geschreven op de Facebookpagina van het Hemmerven. Op het bericht van het zwembad in Hem zijn veel reacties geplaatst van mensen uit het dorp en daar buiten, die het jammer vinden dat zij geen frisse duik in het bad kunnen nemen. "We waren ons al mentaal aan het voorbereiden op de kou", luidt een van de reacties. "Ik had er juist zo'n zin in", laat iemand anders uit Venhuizen weten. "Hopelijk komt het lek snel boven."

