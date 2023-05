Ajacieden treuren na 'dramatisch seizoen': "Grote schoonmaak is broodnodig"

Met de beker kon Ajax het seizoen nog enigszins redden, maar ook in De Kuip ging het gisteren mis. In Café Hans aan de Amstelveenseweg in Amsterdam zagen meelevende Ajacieden hun club opnieuw misgrijpen. "Het houdt niet over: 120 miljoen uitgegeven, maar het is armoedeproof."

"Ik denk niet dat er één trainer is die deze ploeg voetballend kampioen van Nederland kan maken", zegt een teleurgestelde supporter na afloop. "Dit was een dramatisch seizoen", vervolgt een andere Ajax-fan. René Klinkenberg, eigenaar van Café Hans, is een stuk optimistischer over de toekomst. "Volgend jaar komt het weer dik voor de bakker."

Ajax speelt in de competitie nog vier wedstrijden. Daarin zal de ploeg van trainer John Heitinga nog alle zeilen bij moeten zetten. Momenteel staan de Amsterdammers derde met drie punten achterstand op nummer twee PSV. AZ hijgt Ajax in de nek. Aanstaande zaterdag staan de twee tegenover elkaar in de Johan Cruijff Arena.