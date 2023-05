Ongeregeldheden in Amsterdamse Rai bij Turkse verkiezingen

In de Rai zijn afgelopen weekend ongeregeldheden uitgebroken tussen stemmers voor de Turkse verkiezingen. Volgens een Turkse verslaggever was hij zelf tijdens een van de opstootjes het doelwit. In de hal in Zuid kan sinds zaterdag door Turkse Nederlanders worden gestemd voor de presidents- en parlementsverkiezingen in Turkije.

Op beelden die op sociale media rondgaan is een deel van de ongeregeldheden te zien. Beveiligers proberen de menigte uit elkaar te halen en de boel te sussen. De politie laat weten dat agenten zondag inderdaad bij de Rai zijn geweest vanwege een opstootje. Volgens een woordvoerder ging het om duw- en trekwerk tussen stemmers.

Volgens de Turkse correspondent Fatih Özyar was hijzelf doelwit. In een uitzending van tv-zender A Haber vertelt hij dat hij de drukte aan het filmen was, toen hij door een groep van meer dan twintig mannen werd belaagd. Hij raakte lichtgewond en zijn twee telefoons raakten beschadigd.

Verkiezingen

In de Rai kan tot 7 mei worden gestemd. De verkiezingen in Turkije zelf zijn op 14 mei. De peilingen uit Turkije voorspellen een nek-aan-nekrace tussen de huidige president Recep Tayyip Erdogan en de kandidaat van de verenigde oppositie Kemal Kilicdaroglu. De oppositieleider heeft de buitenlandse stemmers opgeroepen om te kiezen voor een wisseling in de regering.