Jarenlang miljoenen geleend: kan Bevrijdingspop nog wel blijven bestaan? 

Bevrijdingspop in Haarlem is het oudste en grootste bevrijdingsfestival van het land. En daar zijn Haarlemmers maar wat trots op. Maar is het financieel nog wel haalbaar om zo'n groots en gratis toegankelijk popfestival te organiseren of beleven we vrijdag de laatste editie in de huidige vorm?

Voorzitter van Bevrijdingspop Bernt Schneiders: "Het is erg lastig als je het van mooi weer moet hebben. De kosten voor technisch personeel en beveiligers zijn met dertig procent toegenomen door het personeelstekort. Met een beetje pech draaien we 375.000 euro verlies en dan is onze algemene reserve wel uitgeput."

Het idee voor een popfestival op Bevrijdingsdag kwam in 1980 uit de koker van de toen 16-jarige middelbare scholier Ilco van der Linde. Hij leende 100 gulden van zijn ouders om de organisatie te kunnen betalen. Anno 2023 lopen de kosten van de organisatie op tot zo'n 1,25 miljoen euro per editie.

In 1990 was het erg warm tijdens Bevrijdingspop in de Haarlemmerhout. Het publiek werd met water gekoeld. Tekst loopt door onder de foto.

En laat er nou net voor vrijdag wat regen worden voorspeld, al is de temperatuur aangenaam. "Laten we hopen dat het droog blijft", zegt Schneiders. "Als het regent, gaan mensen eerder naar huis en die komen dan niet meer terug. Minder bezoekers betekent ook minder inkomsten. Het wordt allemaal erg spannend voor ons, we gaan ons als organisatie ook bezinnen op de toekomst.

De toegang voor het festival is gratis en dat moet ook zo blijven, vindt voorzitter Schneiders. "We willen de boodschap van het belang van de vrijheid op jongeren blijven overbrengen. Entree heffen druist juist tegen die boodschap in. Hoe meer mensen Bevrijdingspop bezoeken, hoe beter. Ook voor onze financiën natuurlijk, want massa is kassa."

Ilco van der Linde bedacht het festival in 1980, omdat hij het belang van het vieren van de vrijheid onder de aandacht van jongeren wilde brengen. Veel jongeren vonden dat de festiviteiten op Bevrijdingsdag te veel gericht waren op ouderen en jonge kinderen. De eerste edities waren nog bescheiden in opzet, maar Bevrijdingspop groeide snel.

Voorzitter Bernt Schneiders is wat minder enthousiast over dat idee. "De impact die Bevrijdingspop nu heeft, krijg je dan niet terug. Het is toch een traditie van ruim veertig jaar. En vergeet niet dat je Bevrijdingspop het grootste burgerinitiatief van Haarlem kunt noemen. We werken met 500 vrijwilligers. Dat is zo belangrijk voor de stad. Ik heb afgelopen vrijdag nog iets te lang bier gedronken met de 'hekkenploeg' en vanavond is er weer een vrijwilligersborrel."

Schaduwraadslid Stefan Linder van de ChristenUnie in Haarlem kan zich wel vinden in kleinschalige bevrijdingsfestivals, verspreid over de stad. "Dat zou Haarlemse bandjes ook meer kans geven om op te treden op Bevrijdingsdag." Linder is overigens zelf muzikant.

"Moet je er maar geld in blijven pompen? Het gaat om gemeenschapsgeld", vroeg Bruyn zich hardop af. "Het doel was om de boodschap van de vrijheid te verspreiden, maar uiteindelijk werd groei van het festival het doel op zich."

Er gaan ook stemmen op in de stad om afscheid te nemen van de huidige, massale vorm van Bevrijdingspop. Tijdens het Politiek Café in De Pletterij in april opperde muziekjournalist Peter Bruyn het idee om voortaan kleinere festivals in diverse wijken in de stad te organiseren.

"Dat was een wat zuinige reactie van de gemeenteraad", vindt Schneiders. "Maar ook wel een beetje logisch, want dit jaar hebben we nog voldoende vet op de botten. We moeten maar zien wat er volgend jaar nog mogelijk is."

De opbouw van het festival voor komende vrijdag loopt goed. Schneiders: "Het gaat allemaal gladjes, ik ga zo weer even kijken bij alle werkzaamheden op het festivalterrein. Ik kijk uit naar vrijdag. We hebben weer een geweldig programma. Echt een voorkeur qua artiesten heb ik niet, al weet ik zeker dat het weer flink gaat knallen bij The Opposites."

Grote nationale én internationale namen

In de beginjaren speelden er vooral Nederlandse bands op Bevrijdingspop in Haarlem. Denk bijvoorbeeld aan De Dijk, The Scene, Het Goede Doel, Gruppo Sportivo, Tröckener Kecks en Van Dik Hout. Een deel speelde meermaals op het festival.

Begin jaren '90 kwamen er ook internationale bands naar de Haarlemmerhout. Denk bijvoorbeeld aan The Paladins, The Presidents of the USA, Zita Swoon en de later populaire boyband Boyzone trad zelfs met een paar liedjes op in de Haarlemmerhout.

Jaarlijks sluit een grote (inter-)nationale naam het festival af. Dit jaar is dat ambassadeur en singer-songwriter Froukje. Vorig jaar sloot feest-dj Ruud af. Na twee stille coronajaren was het in 2019 nog de eer aan Ronnie Flex. De jaren daarvoor mochten onder andere Kid Creole and the Coconuts, Waylon, de Jeugd van Tegenwoordig en Haarlems trots Chef'Special (zelfs twee keer) het licht uitdoen in de Haarlemmerhout.