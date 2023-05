Alkmaar aA nl Duurzaam verpakken is een kunst maar goed scheiden van afval blijft noodzakelijk

Thirza Peppelenbos ontwerpt verpakkingen en merkt dat steeds meer producenten voor een duurzame oplossing kiezen. Karton in plaats van plastic en de hele verpakking gemaakt van één soort materiaal. Maar helemaal zonder plastic is voorlopig een illusie. Want als consumenten hun afval niet goed scheiden blijven we met een enorm afvalprobleem zitten.

Thirza maakte een kartonnen verpakking voor appels waardoor dat ellendige stukje folie in de traditionele verpakking niet meer nodig was. Het werd een succes want binnen de kortste keer namen andere appelverkopers het idee over. In de supermarkt zie je nu bijna niets anders meer. De kartonnen appelverpakking kan gewoon bij het oud papier waardoor er nieuw karton van gemaakt kan worden. Zo simpel is het helaas niet altijd. Plastic schenkdop Jaren geleden werden de bekende pakken zuivel opeens voorzien van een hersluitbare plastic schenkdop. Een doodzonde voor een duurzame verpakking want daarmee werden er meerdere materialen toegepast. Ook Thirza heeft nooit begrepen wat de toegevoegde waarde van die dop was. Maar ze weet wel dat consumenten gemakzuchtig zijn en uiteindelijk kiezen voor de makkelijkste oplossing.

Voor de consument heeft plastic inmiddels een slecht imago maar Thirza is er van overtuigd dat de verpakkingsindustrie niet zonder plastic kan. Verpakkingsdeskundige Mette Jensen is het daar mee eens. 'Vloeistoffen en vetten hebben een barrière nodig om te voorkomen dat een verpakking gaat lekken'. Maar met bioplastics wordt het milieu minder belast. 'Steeds vaker is dat een goed alternatief, maar het is wel iets duurder', aldus Mette. 'En dat is vaak voor producenten een reden het niet toe te passen'. Houdbaarheid Plastics zijn ook nodig om de houdbaarheid van producten te vergroten. 'Een pak koffie in kunststof verpakking is een jaar houdbaar en diezelfde koffie in een bioplastic verpakking maar zes maanden', aldus de verpakkingsexpert. Dat hoeft niet een probleem te zijn, maar je moet het wel weten. Voor producenten betekent het ook dat dus de voorraden kleiner zijn om bederf te voorkomen. En producten weggooien is ook slecht voor het milieu.

Verpakkingsloos kan soms prima en ook met hervulbare verpakkingen kan de afvalberg verkleind worden. Helemaal zonder verpakkingen lijkt echter nog een brug te ver. Zo is het nodig voor hygiëne en houdbaarheid, maar verpakkingen moeten wel eenvoudiger, van één soort materiaal en zonder al te veel loze ruimte. Want het moet beslist veel minder. Afval scheiden Maar als straks thuis de afvalbak minder snel vol is blijft het nodig dat we ons afval goed blijven scheiden en daar schort het volgens Thirza ook aan. Daarbij helpt het niet dat in drukke binnensteden al het afval nog steeds in één zak terecht komt. Er is nog een lange weg te gaan voordat we al het afval kunnen recyclen. "Alle beetjes helpen", verzucht Thirza. Iedere verpakking die in de juiste afvalbak terecht komt, is mooi meegenomen.

