Provincie dwarsboomt afgedwongen komst datacenter De Kwakel

De Provincie Noord-Holland heeft bezwaar ingediend tegen de omgevingsvergunning van de gemeente Uithoorn voor een datacenter in De Kwakel. Uithoorn behoort niet tot de gebieden waar van de provincie zo'n center mag komen. De gemeente blijkt tijdens het proces door de initiatiefnemer(s) buitenspel te zijn gezet.

Op dit moment zijn er 57 datacenters in Noord-Holland. Om een wildgroei aan datacenters tegen te gaan ontwikkelde Noord-Holland als eerste provincie een datacenterstrategie. "Wij zien datacenters als waardevolle onderdelen van economisch en maatschappelijk verkeer, maar we zien ook dat de impact van deze industrie op landschap, water en energiesysteem groot is", licht de provincie toe.

Onderdeel van de strategie is dat nieuwe datacenters alleen nog op bedrijventerreinen in Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollands Kroon mogen worden gevestigd. De provincie kiest hiervoor, omdat de centers veel energie nodig hebben en op deze manier gericht kan worden geïnvesteerd in de energie-infrastructuur van een specifiek gebied.

