Auto in de brand langs de A9, twee rijstroken dicht en lange file

Op de A9 bij knooppunt Rottepolderplein is vanmiddag een auto in de brand gevlogen. Door de brand zijn er twee rijstroken afgesloten, met een lange file tot gevolg. De vertraging kan oplopen tot 20 minuten. De verwachting is dat de file nog verder zal oplopen.

Toen de hulpdiensten bij de auto arriveerden, stonden de passagiers al op de vluchtstrook. Niemand raakte gewond.

Update: De auto is weggesleept en beide rijstroken zijn weer vrij gegeven.