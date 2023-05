De gierzwaluw is een vogel van de klok: precies op tijd om te broeden

Het broedseizoen van de gierzwaluw begint vandaag. In Hoogwoud zijn de eerste al gespot. Een bijzonder diertje, vertelt Hans Dijkstra, voorzitter van 'Vogelnieuws van de Noordkop'.

Gierzwaluwen zijn geen gieren, maar ook geen zwaluwen. Ze staan zelfs dichterbij de kolibrie. Hun naam ontlenen ze waarschijnlijk aan het gierende geluid dat ze maken. Gierzwaluwen zwiepen eindeloos door de lucht, vertelt Dijkstra. Negen maanden per jaar leggen ze honderden kilometers af door verschillende Afrikaanse landen. Langs Liberia, Congo, Kenia en Tanzania, en dan weer terug. Ze eten in de lucht, en ze slapen in de lucht.

Gierzwaluw - NH Nieuws

Want als de gierzwaluw landt, kan hij niet meer opstijgen. De pootjes van de vogel, zegt Dijkstra, zijn te kort om hard te rennen, en de vleugelpunten slaan dan stuk tegen de grond. De vogel kan alleen opstijgen als hij zich uit een dakrand laat vallen. Maar liever kiest hij ervoor om gewoon negen maanden door te vliegen. En dat vliegen doen ze dan tot 1 mei, vandaag, dus. Dan vliegen ze naar Nederland, België of Duitsland, om te broeden. Om het nest te bouwen, kiest de gierzwaluw niet voor een grote klif, maar voor de kiertjes van Noord-Hollandse kerkjes en gebouwen. En na een maand of drie, wanneer de jongen zijn geboren, vertrekken ze weer richting het zuiden. Hoogwoud In Hoogwoud spotte Hanneke de Boer de vogeltjes gisteren al, vertelt ze aan de telefoon. De Boer woont in Aartswoud en is samen met haar zoon 'vogelgek'. Ze kennen alle broedplekken van het dorp. Zo ook die van de gierzwaluwen: die broeden elk jaar onder het dak van restaurant Het Witte Huis.

De gierzwaluwen in Hoogwoud - Hanneke de Boer - Koopman

Toen het dak van het restaurant vorig jaar vernieuwd moest worden, hielp De Boer mee om een paar broedkasten op te hangen. Samen met de eigenaren van het restaurant plaatste ze twaalf broedkasten bij het nieuwe dak. In die kasten zitten vandaag dus al een paar gierzwaluwen, en dat maakt De Boer gelukkig. "Wat die kleine vogel presteert, ik heb daar zo'n enorme bewondering voor."