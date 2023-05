Getouwtrek om afschieten vossen in Eempolder: natuurorganisaties naar Raad van State 

Vanaf 3 mei mogen beheerders van de Eempolder vossen in het weidegebied bij Eemnes afschieten, om zo de eieren van de beschermde weidevogels te beschermen. Onjuist, in de ogen van drie natuurorganisaties. Donderdag vechten ze het aan bij de Raad van State.

Het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht heeft aan de Stichting Faunabeheerdeenheid Utrecht een zogenoemde ontheffing gegeven. Dit maakt het mogelijk om vanaf 3 mei vossen op de Eempolder af te schieten. De roofdieren hebben het namelijk voorzien op de eieren van de beschermde weidevogels die daar liggen te broeden. Daarnaast hebben vossen het ook regelmatig gemunt op de kippen van de bedrijven in de polder.

Juridisch gevecht

Maar drie natuurorganisaties zijn het niet eens met deze ontheffing, het gaat om de Faunabescherming, Fauna4Life en Animal Rights. In hun ogen heeft de provincie niet goed onderbouwd waarom de ontheffing verleend moet worden en is niet goed aangetoond dat vossen voor ernstige schade zorgen bij de bedrijven en verantwoordelijk zijn voor de achteruitgang van de weidevogels.

Deze organisaties zijn al eerder tegen de ontheffing in beroep gegaan en na een langdurend juridisch gevecht moet het provinciebestuur opnieuw een besluit over de ontheffing nemen. Het bestuur hield de ontheffing met aanpassingen in stand.

De stichtingen zijn het ook niet eens met het nieuwe besluit en vragen de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak om een zogenoemde ordemaatregel te treffen totdat er een einduitspraak is gedaan in deze zaak.

Dat de zaak voor de Raad van State zou komen was geen verrassing voor het Eemland Collectief die de populatie weidevogels in stand probeert te houden. Begin april liet Wilhelm Bos van het collectief weten dat dit naar alle waarschijnlijkheid zou gebeuren. Donderdag 4 mei is de openbare zitting bij de Raad van State.