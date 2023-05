Haarlemmers bewaarden hun zuurverdiende munten in varkentjes en 'tieten'

Je geld bewaren in een spaarvarken. Dat is iets van alle tijden. Onder de binnenstad van Haarlem komen archeologen zo nu en dan nog wel eens heel oude spaarvarkentjes tegen, vertelt stadsarcheoloog Anja van Zalinge in het NH Radio-programma June tot Twaalf. Anja heeft een paar van die antieke varkentjes meegenomen naar de studio en daarnaast ook enkele 'spaartieten'.

"In die tijd had eigenlijk iedereen, dus niet alleen kinderen, wel een spaarvarken. Een plek om je zuurverdiende geld, je waardevolle spullen, in te bewaren. Ook de arme sloebers, maar die potjes waren dan wat minder gevuld", vertelt stadsarcheoloog Van Zalinge. Soms worden kapot gegooide spaarvarkens diep onder de grond teruggevonden en die belanden dan, als ze weer gelijmd zijn, in het depot van het Archeologisch Museum in Haarlem. "Ze 'bewonen' ons depot", zegt Van Zalinge over de oude spaarvarkentjes.

De eeuwenoude spaarvarkens uit Haarlem - Archeologisch Museum Haarlem

"Probeer maar eens 'nee' te zeggen tegen zo'n koppie. Het is toch gewoon te schattig", lacht de stadsarcheoloog. Ze kijkt naar een groen spaarvarkentje, die diep onder de binnenstad van Haarlem is aangetroffen."Hij heeft bovenop een spleet en verder geen opening. Dus als je eenmaal de munt naar binnen gooit, kom je er niet meer bij. Misschien ook wel goed, want dan geef je het ook niet meer uit. Maar als je hem écht nodig hebt, dan zal hij kapot gegooid moeten worden." "Dit varkentje is in een beerput gevonden, dus in een soort Middeleeuwse kliko. Deze is alleen maar in tweeën gebroken, dus die was vrij makkelijk te maken", vervolgt Van Zalinge. "Maar van die andere is bijvoorbeeld zijn hele achterwerk weg. Je hoopt natuurlijk alle stukjes terug te vinden en weer aan elkaar te kunnen zetten." De spaarvarkentjes dateren uit de zestiende en de zeventiende eeuw. Spaartieten "De Romeinen hebben het concept 'spaarpot' naar ons overgebracht. Geld gaat natuurlijk over welvaart en voorspoed, dat het je goed gaat. Varkens, maar ook uien en hanen bijvoorbeeld waren van die symbolen van welvaart, maar je had ook symbolen voor vruchtbaarheid", aldus Van Zalinge, die dan een merkwaardige spaarpot laat zien.

De 'spaartieten' uit Haarlem - Archeologisch Museum Haarlem

"We noemen hem in de volksmond ook wel een spaartiet. Dit is een vrouwenborst en dat stond dus voor vruchtbaarheid. Die dateren van ongeveer 1300 tot ver in de achttiende eeuw. Ook deze zijn in de binnenstad aangetroffen. We vinden over het algemeen minder varkentjes, die waren namelijk wat moeilijker te maken", aldus de stadsarcheologe. Anja van Zalinge komt regelmatig langs bij June tot Twaalf om te vertellen over opmerkelijke archeologische vondsten in Haarlem.