Jochie met schrik vrij na aanrijding met Belbus Noordkop

Het gaat goed met het jongetje dat gisteravond is aangereden op de Molenstraat in Den Oever. Een chauffeur van Belbus Noordkop reed gisteravond rond kwart voor zeven het jongetje aan. Hij kwam plotseling tussen geparkeerde auto's de straat op rijden met zijn fietsje. Na controle in het ziekenhuis mocht hij weer naar huis. "Een paar blauwe plekken en verder de schrik", laat Belbus Noordkop weten na een telefoontje met de ouders.

"De chauffeur kon er echt niets aan doen", vertelt Astrid Verver van Belbus Noordkop. "Hij reed niet harder dan dertig en gelukkig had hij een passagier mee die kon getuigen. Hij reed al helemaal links van de weg om uit de buurt te blijven van de geparkeerde auto's. Ook omdat er zomaar een portier open kan gaan. De chauffeur is erg geschrokken."

Beurs

De Belbus heeft vanmorgen nog contact gehad met de ouders van het jongetje. Verver: "Ze verwijten de chauffeur helemaal niets. Iedereen is erg geschrokken en het jochie zei nog dat hij zo goed had uitgekeken. Hij voelt zich nog wat beurs, maar verder is hij in orde." De chauffeur is vandaag ook weer op pad zegt Verver: "We rijden dagelijks met negen auto's en zo'n 500.000 kilometer per jaar en dit is tot nu toe het ergste wat we hebben meegemaakt."