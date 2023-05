Boetes helpen: minder foutparkerende ouders bij Uithoornse basisscholen

Boetes uitdelen blijkt toch dé manier om ouders met kinderen op twee basisscholen in het Uithoornse Meerwijk netjes in de vakken te laten parkeren. Foutparkerende ouders kregen al vaker een draai om de oren van de school en gemeente, omdat hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaakte. Pas na controles van de politie gaat het nu eindelijk beter.

De gemeente Uithoorn laat aan NH weten dat de politie na de voorjaarsvakantie twee weken lang heeft gecontroleerd. Dit leverde elf boetes op, maar veel belangrijker nog is dat de controles op korte termijn effect hebben: De schooldirecties van De Kajuit en De Springschans merken dat minder ouders de fout ingaan.

Ouders die zich wel aan de regels houden maakten zich zorgen, bleek toen NH eind maart een kijkje bij de scholen ging nemen. "De kiss & ride wordt alleen maar als parkeerplek gebruikt en dat is voor de kinderen heel erg onveilig. Het is een zooitje hier", klaagde een moeder bijvoorbeeld. Bij de scholen zijn dan ook veel klachten van ouders binnengekomen.

Uit angst voor boetes gaat het nu dus beter. "Het aantal foutparkeerders daalde en leerlingen werden vaker met de fiets of lopend naar school gebracht. Ook bleken ouders de auto verder van de scholen te parkeren als zij hun kinderen brachten of ophaalden", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Wie in het roze gebied woont, kan prima lopend naar school, wie in het paarse gebied woont zou idealiter met de fiets moeten komen. Leerlingen die in het groene gebied wonen, mogen met de auto worden gebracht.