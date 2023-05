Reglement van Regio Songfestival 2023

1. Het Regio Songfestival is een door de Nederlandse Regionale Omroepen jaarlijks georganiseerde wedstrijd voor het mooiste lied uit de regio.

2. Voor deelname aan het Regio Songfestival komen alleen in aanmerking nieuwe liedjes, die voldoen aan de volgende criteria:

a. De uitvoerende artiest mag niet eerder in de Nederlandse Top 40 hebben gestaan.

b. Het liedje moet nieuw en uniek zijn; in ABN of streektaal.

3. Deelnemers (tekstschrijvers, componisten, uitvoerenden) dienen op moment van start inschrijven minimaal 18 jaar oud te zijn.

4. De inzending start vanaf vrijdag 1 mei 2023, 12.00 uur, via de kanalen van de Regionale Omroepen.

5. Inzendingen die onvolledig zijn ontvangen worden automatisch, en zonder motivering, van deelname uitgesloten. De inzender is zélf verantwoordelijk voor het insturen van de juiste tekst- en muziekbestanden. Wijzigingen kunnen na inzending niet meer worden aangebracht. Dit betekent dat indien een lied niet juist of volledig is ingestuurd, door de Nederlandse Regionale Omroepen géén correcties worden aangebracht. Het lied dient dan binnen de inschrijftermijn opnieuw te worden ingediend.

6. Met betrekking tot de auteursrechten:

a. De componist/auteur behoudt de auteursrechten over het ingezonden liedje. Wel kunnen gegevens omtrent liedjes aan derden beschikbaar worden gesteld door Nederlandse Regionale Omroepen.

b. De namen op het inschrijfformulier zijn bindend. Er worden na insturen géén correcties meer doorgevoerd wat betreft namen van tekstdichters/componisten/uitvoerenden.

c. Hij/zij draagt evenwel door inzending het recht over aan de Regionale Omroepen teneinde alle verdere activiteiten te ondernemen, die de Omroepen nodig achten ter promotie van dit liedje. Dit geldt ook voor het plaatsen van korte geluidsfragmenten op de website van Regionale Omroepen van de liedjes die zijn doorgedrongen tot de finale.

7. De componist/auteur stelt de ingezonden materialen ter beschikking aan de Nederlandse Regionale Omroepen. Het notenschrift hoeft niet te worden ingezonden. Inzenders dienen dit op verzoek van de Nederlandse Regionale Omroepen wel zo spoedig mogelijk te overleggen.

8. De Regionale Omroepen behouden zich het recht voor om nummers die langer duren dan 3.50 minuten tijdens de tv-/radio-uitzending in te korten tot een voor de organisatie aanvaardbare lengte, waarbij de gemiddelde lengte van de ingezonden nummers maatstaf is voor de organisatie.

9. Dit jaar gaan 13 inzendingen door naar de finale. Elke omroep levert één finale-kandidaat.

10. De 1ste finale op zaterdag 4 november 2023 zal uit 13 liedjes bestaan. De volgorde van optreden wordt door loting bepaald. Deze 13 finalisten worden tijdens de finale drie keer beoordeeld en krijgen punten van de vakjury (bekende Nederlandse artiesten), via telefoon-/sms-stemmen (‘het publiek) en van de Regio Jury (redacteuren van alle Regionale Omroepen). Bij een gelijke eindstand zijn de punten van de Vakjury doorslaggevend. Elke jury kan maximaal 12 punten verdelen: 1 t/m 12.

11. Het oordeel van de jury is bindend, hierover kan niet worden gecorrespondeerd. De Regionale Omroepen zijn gerechtigd naar bevinding van zaken beslissingen te nemen bij onvoorzienbare omstandigheden waarin het reglement niet voorziet dan wel handelen noodzakelijk is.

12. Bij het bereiken van de finale hebben leden van achtergrondkoren e.a. géén toegang tot de artiestenfoyer. Deelnemers van achtergrondkoren dienen zelf te zorgen voor het in bezit komen van toegangskaarten. Het is aan de finalisten zelf om te bepalen of zij aan de leden van de achtergrondkoren, dan wel andere begeleiders c.q. ondersteuners, buschauffeurs, etc. kaarten beschikbaar stellen uit de 50 voor hen gereserveerde zaalkaarten.

13. Met het inzenden van deze digitale inschrijving gaat de inzender, mede namens mogelijke andere deelnemers van het ingezonden liedje, akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

14. De Nederlandse Regionale Omroepen behouden zich het recht voor om als gevolg van landelijke richtlijnen en voorschriften verband houdend met bijvoorbeeld een pandemie of calamiteiten met daaruit voortvloeiende maatregelen, onderdelen van het reglement tussentijds aan te passen dan wel te wijzigen. De Omroepen zullen deze mogelijke wijzigingen direct communiceren zodat de deelnemers aan het Regio Songfestival daarvan op de hoogte zijn.