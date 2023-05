Het palingseizoen in Volendam is begonnen: "We mogen weer"

De familie 'Loege' Schilder uit Volendam is vannacht precies om 00.00 uur uitgevaren om weer te vissen op paling. Hiermee is het seizoen begonnen, want ze mogen nog maar vier maanden per jaar hun fuiken (netten) ophalen. Tussen Volendam en Lelystad hebben ze de eerste fuiken overboord gegooid en nu is het wachten op het Volendamse goud.

De wereldberoemde vissersfamilie uit Volendam zijn één van de laatste vissers die nog voor dag en dauw uitvaren voor de Volendamse delicatesse. "We mogen nu de palingvangst openen", vertelt Patrick Loege vanmorgen aan NH Radio. Aan boord van hun vissersschip heeft de familie Schilder 658 fuiken (netten). Loege: "Dus je kan voorstellen, dat duurt nog wel even."

80 jaar

Patrick vist al bijna veertig jaar samen met zijn twee broers en zijn vader vanuit Volendam. "Mijn vader is 80 jaar oud en die gaat iedere dag nog mee." Mot aan boord hebben ze nooit. "Mijn vader laat het harde werken aan ons over, zolang we maar zware shag aan boord hebben... Dan horen we hem niet", lacht Patrick.

De paling is een bedreigde diersoort, daarom mag er maar enkele maanden op gevist worden. In september is het seizoen afgelopen. Donderdag gaan de broers en pa terug om de fuiken op te halen.

NH ging eerder mee met de familie 'Loege' Schilder tijdens de laatste dag dat de vissers met hun boot de Margaretha paling uit het IJsselmeer ging halen. Zie hieronder de reportage.