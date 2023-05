Omwonenden Schiphol vanaf vandaag gecompenseerd voor herrie: "Blij met erkenning"

Inwoners van Haarlemmermeer, Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn kunnen vanaf vandaag bij het Rijk een claim indienen voor compensatie door vliegtuigherrie van Schiphol. De bewoners van ongeveer 4.600 adressen hebben recht op een financiële tegemoetkoming die tussen de 50 en 2.200 euro zal zijn. Flink wat Uithoornaars komen in aanmerking: maar liefst 1 op de 4 omwonenden uit die gemeente kunnen aanspraak maken op compensatie.

Een Boeing 747-400F van Cargolux nadert de Polderbaan van Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Het gaat om bewoners die in de periode van november 2017 tot en met oktober 2019 in de buurt van een zogenaamd handhavingspunt woonden waarvan de grenswaarde voor geluid is overschreden. Er kan tot en met 31 juli een aanvraag voor compensatie worden ingediend. Vertegenwoordiger van Uithoornaars Mirella Visser houdt er een dubbel gevoel aan over. Voormalig voorzitter Pieter van Geel van de Omgevingsraad Schiphol liet in december 2020 al weten dat inwoners van Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen al veel eerder tegemoet zouden moeten zijn gekomen, omdat daar veel woningen niet goed genoeg zijn geïsoleerd tegen vliegtuigherrie. "Van Geel gaf al aan dat ons onrecht is aangedaan", zegt Visser tegen NH Nieuws. "Dit bevestigt het. We zijn blij dat er nu erkenning komt en dat we geen roepende in de woestijn meer zijn, maar we zijn ook nog boos dat het zo lang heeft moeten duren."

"Gewoon minder vliegen" Els Gasseling, gemeenteraadslids PvdA vUithoorn

Els Gasseling is een van de omwonenden die vanaf vandaag compensatie zal aanvragen. Ook zij woont in Uithoorn en is daar bovendien gemeenteraadslid voor de PvdA. Hoewel ze blij is met de erkenning, is financiële compensatie volgens de Uithoornse niet de oplossing. "Het feit dat wij hinder ervaren wordt niet met geld opgelost", zegt Gasseling. "De overheid moet zich gewoon aan haar eigen normen houden." Verhuizen is geen optie Hoewel Gasseling veel last heeft van de laagvliegende vliegtuigen, is verhuizen geen optie. "Wij hebben hier alles: werk, vrienden, kennissen, buren en familie. Je kunt niet tegen heel Uithoorn zeggen dat ze moeten verhuizen." In plaats daarvan is de oplossing volgens Gasseling vrij simpel: "Gewoon minder vliegen."

