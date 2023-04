Terneergeslagen John Heitinga is wel klaar met vragen over zijn toekomst

Het is flink afzien voor John Heitinga. De coach van Ajax zag zijn ploeg zondag na strafschoppen verliezen van PSV in de bekerfinale. Na afloop kreeg Heitinga de nodige kritische vragen voorgelegd en ook hoe zijn toekomst in Amsterdam eruit ziet. "Ik ben wel een beetje klaar met deze vragen."

"Achter de schermen wordt hard gewerkt en dan hoor ik het vanzelf wel", vertelt John Heitinga tegen de aanwezige pers in de Rotterdamse Kuip. Op dit moment weet de Amsterdamse oefenmeester niet of hij volgend seizoen ook de eindverantwoordelijke is bij Ajax. De verloren bekerfinale zal daar in ieder geval niet aan meehelpen. "Als er informatie is, dan zal ik het delen met jullie." Wond Naast de matige vertoning van Ajax ging het ook veel over de opstootjes en de vele valpartijen. Tijdens de persconferentie ontstond er een pittige discussie tussen Davy Klaassen en journalist Willem Vissers. "Ik laat je zo die wond wel even zien."

Strafschoppen Opvallend was dat PSV wel geoefend had op strafschoppen en Ajax niet. Heitinga kreeg daar uiteraard vragen over. "Het blijft een loterij en het is zuur dat we op deze manier verliezen." Ruud van Nistelrooij vertelde dat er bij PSV zelfs gebruik is gemaakt van beelden en data, zodat hij als trainer zijn spelers zo goed mogelijk kon voorbereiden op eventuele penalty's.

Deze zaterdag staat de competitie voor Ajax weer op het programma. In eigen huis ontvangen de mannen van John Heitinga dan nummer vier van de ranglijst AZ. Het verschil tussen beide ploegen is twee punten in het voordeel van de Amsterdammers.

