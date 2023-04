Gewapende overval op tabakswinkel in Amsterdam Noord, meerdere keren geschoten

Bij Tabakshuis Noord op de hoek van de Sperwerlaan en de Nachtegaalstraat is vanmiddag bij een overval meerdere keren geschoten. De politie meldt dat een 37-jarige man is aangehouden. Niemand raakte gewond.

De overval vond iets voor half 6 vanmiddag plaats. Een persoon met een vuurwapen kwam de winkel inlopen en bedreigde hiermee een medewerker. Naast de medewerker werden ook de aanwezige klanten bedreigd.

''De verdachte zou daarbij ook hebben geschoten. Vervolgens moest de medewerker onder bedreiging van een vuurwapen de buit aan de verdachte afstaan'', meldt de politie.

Schoten gelost tijdens vluchtpoging

De verdachte vluchtte nadat hij buit had gemaakt in de richting van Ketelmakerij. Volgens een fotojournalist ter plaatse zou de overvaller tijdens zijn vluchtpoging meerdere keren geschoten hebben. Hierbij raakte de auto die voor de deur van de tabakszaak beschadigd. In de voorruit is een kogelgat te zien.