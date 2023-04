Fietsers genieten van bloeiende tulpenvelden in polder Zijpe: 'Nederland op zijn mooist'

Honderden deelnemers genoten vandaag met volle teugen tijdens de Bloeiend Zijpe Fietsdag. De veertig kilometer lange route leidt langs tot wat te boek staat als het grootste aanééngesloten bloembollengebied van de wereld, gelegen in polder Zijpe. Met een heerlijk zonnetje en een mild lentebriesje kwamen de velden van de momenteel in bloei staande tulpen, hyacinten en narcissen uitstekend uit de verf.

Alleen op deze ene dag in het jaar krijgen fietsers de gelegenheid om ook dwars door de velden heen te rijden, iets waar normaal gesproken de bollenkwekers geen toestemming voor geven. "Wel apart", aldus een deelneemster. "Normaal kom je daar niet uit respect voor de teelt. En nu mag je ertussendoor fietsen. Dat geeft wel een heel mooi gevoel."

Bij de deelnemers is de stemming vrij gemakkelijk onder één noemer te scharen: er wordt alom genoten. "Ik geniet van het weidse", aldus een oudere dame. "Lekker rustig, lekker om me heen kijken." Voor weer een ander is het vooral de kleurenpracht die het 'm doet. "Alle schakeringen met de mooie blauwe lucht erbij. Het groen en al die prachtige kleuren. Ik zei net tegen mijn vrouw: dit is Nederland op zijn mooist."