Verlaten auto ligt op zijn kop in Castricumse sloot

Aan het Cronenburgerlaantje in Castricum lag vanmorgen vroeg een auto op zijn kop in het water. De brandweer heeft in de sloot gezocht naar de bestuurder, maar die hebben ze daar niet aangetroffen.

Voorbijgangers zagen de auto rond 7.15 uur in het water liggen en belden de hulpdiensten. "De brandweer heeft in het water gezocht naar de inzittenden", laat een woordvoerder van de politie weten. "Maar er is niemand aangetroffen."

"We gaan onderzoek doen naar wie er in de auto heeft gereden", zegt de woordvoerder. "Omdat het strafbaar is om de plaats van een ongeval te verlaten." De brandweer heeft de auto uit het water getakeld en een bergingsbedrijf zal het voertuig weghalen.