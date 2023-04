Omstanders vinden gewonde fietser op straat in Hilversum

Omstanders hebben vannacht in Hilversum een gewonde fietser op straat gevonden. De man lag op de kruising van de Loosdrechtseweg en de Bodemanstraat. Van de andere bij het ongeluk betrokken fietser ontbrak elk spoor. De gewonde man moest naar het ziekenhuis. De andere fietser heeft zich bij de politie gemeld.

"Er lag een gewonde man op straat", vertelt een woordvoerder van de politie. "Mogelijk is hij in botsing gekomen met een ander fietser."

Er kwam een traumahelikopter naar de kruising. De gewonde man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het op dit moment met hem gaat, is niet bekend.

De politie doet onderzoek naar het ongeluk. "Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd", zegt de woordvoerder. "De andere fietser was niet meer aanwezig."