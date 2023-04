Den Helder Suns moet landstitel definitief aan Grasshoppers laten

Na de twee eerdere nederlagen wist Suns dat het moest winnen om de best of five-series in leven te houden. Grasshoppers was in de eigen sporthal vanaf de eerste minuut de bovenliggende partij en stond bij rust met 38-31 voor. Den Helder knokte zich in het derde kwart terug in de wedstrijd en sloeg mede dankzij 23 punten van Kelsi Lidge vroeg in het vierde kwart zelfs een gat van zeven punten met de thuisploeg.

In de slotminuten ging het gelijk op, maar uiteindelijk trok de thuisploeg aan het langste eind. Grasshoppers wist zo voor de derde keer in de clubhistorie kampioen van Nederland te worden.