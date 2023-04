Automobilist rijdt het ene na het andere paaltje uit de grond in winkelstraat Haarlem

Een automobilist in Haarlem heeft vanavond tijdens het rijden meerdere paaltjes uit de grond getrokken. De bestuurder raakte de macht over het voertuig kwijt, waarop een winkel en dus paaltjes werden geraakt.

Vanavond is iets voor de klok van negen de bestuurder van een auto in Haarlem de controle over het voertuig kwijtgeraakt. De persoon knalde tegen een winkel aan. Vervolgens werd de ene na de andere paal uit de grond losgetrokken.

Volgens iemand in de straat is het "niet zacht gegaan." Gelukkig hield de automobilist er niets aan over.

De politie is er aanwezig. De troep wordt schoongemaakt. Nieuwe paaltjes zullen in de grond worden geslagen.