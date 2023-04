Opnieuw stakingen Albert Heijn Zaandam, "steeds legere schappen"

Medewerkers van het Albert Heijn-distributiecentrum in Zaandam gaan ook komende week in staking. Dat bevestigt vakbond CNV tegen NH. "De Albert Heijn is tot niets bereid, zo lijkt het", stelt CNV-woordvoerder Jeroen Tjepkema. De kans op legere schappen wordt daarmee steeds aanzienlijker.

Stakende medewerkers van het Albert Heijn-distributiecentrum in Zaandam - Inter Visual Studio/Lorenzo Derksen

Het personeel van het distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam heeft vanaf 23 april het werk neergelegd. Onderhandelingen voor die tijd zijn stukgelopen en dus werd besloten te gaan staken. In Zaandam slechts één avond lang, maar al snel bleek meer nodig te zijn dan die 23ste april. De dagen daarop werd het werk al (gedeeltelijk) stopgezet in het distributiecentrum.

We gaan net zo lang door totdat Albert Heijn over de brug komt met onze inzet van 10 procent Jeroen Tjepkema van vakbond CNV