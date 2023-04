"Een boottochtje als medicijn": hoe kankerpatiënten baat hebben bij een middag op het water

VaarKracht is een stichting die in Huizen begon met het organiseren van vaartochten voor mensen met kanker. Op lokale schaal konden mensen elf jaar geleden al bij initiatiefnemers Robert Rust en Lieke Idsinga terecht om mee te varen.

Inmiddels, nu het vaarseizoen weer van start is gegaan, staan diezelfde Robert en Lieke nog steeds op hun boten om mensen met kanker een mooie dag op het water te bezorgen, maar hebben ze ook door het hele land plekken waar vrijwilligers samen met patiënten de boot in gaan. "Wie had gedacht dat zo'n lokaal initiatief zo'n bereik zou krijgen?", klinkt het bij het echtpaar.

