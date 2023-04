Vier jongeren met veel politie uit huis Middenbeemster gehaald na rondlopen met neppistolen

Vier middelbare scholieren zijn vanmiddag in Middenbeemster door meerdere agenten met kogelvrije vesten uit een woning gehaald. Ze liepen met een - bleek later - nepwapen door het dorp. "Nepvuurwapens zijn vaak niet van echt te onderscheiden, dus we handelen alsof het een echte is", aldus politie-woordvoerder Derk Burger.

Een helikopter boven het dorp, meerdere agenten in kogelvrije vesten. Het normaal zo rustige Middenbeemster was vanmiddag het toneel van een grote politieactie. "Als politie weet je niet wat je kunt verwachten, dus je zet in op veiligheid."

Eerder op de middag, rond 13.15 uur, zag een omstander jongeren lopen met een vuurwapen op de Raadhuisstraat. Midden in het dorp.

Na wat onderzoek, kwam de politie erachter dat de jongeren in een woning zaten. Ze zijn voorzichtig door agenten het huis uit gepraat. Een van hen kwam gelijk naar buiten. "Hij had het wapen bij zich en richtte die niet op de politie", aldus woordvoerder Burger.

De situatie was daarna snel onder controle. In de woning werden nog twee andere nepwapens gevonden. Er is een stevig gesprek gevoerd met de ouders en het viertal. De neppistolen zijn verboden en daarom in beslag genomen.

Volgens de woordvoerder waren alle betrokkenen onder de indruk en bewust van de ernst van de situatie.