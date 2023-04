Toekomst Maarten Martens blijft ongewis: "Wil graag bij AZ blijven"

"Ik ben natuurlijk vooral met Max Huiberts in gesprek om te kijken wat de invulling precies gaat worden. Ik hoop dat we daar kunnen uitkomen", reageert Martens op vragen over zijn toekomstplannen. "Ik wil heel graag blijven bij AZ. Dat heb ik altijd gezegd. Het moet een meerwaarde zijn voor iedereen."

Het hoofdtrainerschap van Jong AZ is dus een gepasseerde station voor de 38-jarige Martens. Assistent-trainer bij het eerste elftal is nog wel een goede mogelijkheid. "Dan zeg je niets geks. Maar daarmee is het niet duidelijk. Ik ga er met AZ rustig proberen uit te komen en dan zien we het wel", aldus Martens.

De laatste drie wedstrijden van Jong AZ onder Martens zullen zijn tegen TOP Oss (thuis), Jong Ajax (uit) en ADO Den Haag (thuis).